靑 '文 댓글로 월성 조기 폐쇄' 기사에…"재판 진행 중인 사안 언급 부적절"

[아시아경제 이지은 기자] 월성 원전의 조기 폐쇄가 과학기술보좌관실에 올린 보고에 대한 문재인 대통령의 댓글에서 시작됐다는 언론보도와 관련, 청와대가 "재판이 진행 중인 사안"이라며 언급하는 것이 부적절하다고 밝혔다.

청와대 관계자는 20일 취재진들의 질의에 답해 "재판이 진행 중인 사안이라서 언급하는 것은 부적절하다는 말씀을 드리면서 양해를 구하려고 한다"며 이같이 답했다.

전날 문체위를 통과한 언론중재법 개정안에 대해서는 "국회에서 심도 있는 논의를 통해 결정될 사안"이라는 기존 입장을 유지했다.

문 대통령이 언론중재법의 수혜자가 아니냐는 지적에 대해서는 "누구도 그 수혜자가 될 수 있을 것"이라며 "누가 특별히 수혜자다 이렇게 얘기할 수는 없을 것 같다"고 답했다.

청와대 관계자는 문 대통령의 여름휴가가 무산되는지 묻는 기자의 질문에 "일과 휴가의 병행이 우리 정부에서 강조해온 것이기도 하기 때문에 상황이 호전이 되면 가실 수도 있겠지만, 국민들께서 고통스럽게 헌신적인 협조를 하고 계신 상황에서는 아직은 휴가를 구체적으로 생각하실 시기는 아닌 것 같다"고 밝혔다.

이낙연 전 더불어민주당 대표가 베이징올림픽을 계기로 한 남북 정상회담 가능성을 언급한 데 대해서는 "여러 가지 외교적인 상황, 남북관계가 호전되면 좋을 것"이라며 "앞으로 반년 가까이 남은 일인데, 정부는 남북관계 개선을 위해서, 또 한반도의 항구적인 평화, 비핵화를 위해서 계속적으로 노력하고 있다"며 원칙적인 답변만 전했다.

탈레반 정부와 난민 수용 등의 문제에 대해서는 "어려운 문제인 것 같다"며 "외교부, 안보실과 협의해서 좀 더 구체적인 말씀을 드릴 것"이라고 답했다.

