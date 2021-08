유승민 캠프 "잠수 탄 윤석열, 다시 전언정치로 돌아갔나"

"국민 소통 무섭다면 왜 대통령 선거에 나왔나"

[아시아경제 나주석 기자] 국민의힘 대권주자인 유승민 전 의원 측은 대외행보를 자제하는 윤석열 전 검찰총장을 비판하고 나섰다. 또 다시 전언정치 행태로 돌아가는 모습을 보이고 있다는 것이다.

20일 유 전 의원 캠프의 이기인 대변인은 "윤 전 총장이 8월 초 여름 휴가 후 거의 안 보인다"면서 "1일 1구설 하시더니 언론도 기피하고 토론도 무산시키고 잠수타고 있다"고 했다. 이어 "사실이 아니길 바라지만, 심지어 비전발표회 불참을 고려한다는 보도도 있다"며 "다시 전언 정치, 사진 정치로 되돌아간 것이냐"고 꼬집었다.

이 대변인은 "대통령이 되고자 한다면 국민과 소통을 하면서 본인이 왜 대통령이 되려고 하는지를 말해야 한다"면서 "유권자 국민들이 궁금해하는 사안에 대해 본인의 철학과 정책 방향을 밝혀야 한다. 그래야 미래에 대한 올바른 선택을 할 수 있다"고 밝혔다.

그는 "언론을 통한 국민과의 소통이 무섭고, 토론회도 무섭다면 대통령 선거에 왜 나왔냐"며 "질문을 피하고, 기자회견을 피하는 대통령, 지금까지도 충분했다"고 지적했다.

실제 윤 전 총장은 휴가와 코로나19로 인한 자가 격리 이후 공개 행보를 거의 보이지 않고 있다.이같은 행보 이면에는 캠프 내부 정비, 정책 역량 강화 등의 준비를 하고 있다는 분석 등이 나오고 있다.

나주석 기자 gonggam@asiae.co.kr