진중권, 화재 현장방문 늦은 이재명에 "황씨가 이낙연 아닌 이재명 정치생명 끊어"

[아시아경제 윤슬기 기자] 진중권 전 동양대 교수가 이재명 경기지사가 지난 6월 경기 이천시 쿠팡 덕평물류센터 화재 당시 맛 칼럼리스트 황교익 씨와 '먹방'을 녹화하느라 현장방문이 늦었던 것을 두고 부적절하다고 비판했다.

진 전 교수는 20일 자신의 페이스북에 글을 올려 '화재 발생 즉시 현장에 반드시 도지사가 있어야 한다고 비판하는 것은 과도한 주장이고 억측이다. 애끊는 화재사고를 정치 공격의 소재로 삼는 일은 다시는 없기를 바란다'라고 발언한 이 지사의 말을 인용해 '교묘한 말장난'이라며 이같이 말했다.

그는 "누구도 '화재 발생 즉시 현장에 반드시 도지사가 있어야 한다'라고 말하지 않았다"라며 "소방 구조대장이 진화작업 도중 실종된 상태에서 도정과는 아무 관계도 없는 먹방 일정을 강행한 것이 적절하냐고 물었을 뿐, 아무리 생각해도 그 시점에 떡볶이 먹으며 히히덕 거릴 시간은 아니었던 것만은 분명하다"이라고 지적했다.

그러면서 진 전 교수는 "황교익씨가 이낙연 씨의 정치생명을 끊어 놓으려다 뜻을 못 이루니, 이재명 후보의 정치생명을 끊어놓는 쪽으로 노선을 바꾼 모양"이라고 꼬집었다.

이어 그는 "구구절절 변명할 것 없이 '무조건 잘못했다. 생각이 짧았다'고 사과하는 게 좋을 것"이라며 이 지사의 사과를 촉구했다.

한편 이 지사는 지난 6월 이천 화재 사고 당시 황 씨와 유튜브 촬영을 한 것이 알려지자 야권은 이를 맹렬히 비판했다. 이에 이 지사는 "그날 밤늦게 경남 일정을 포기하고 새벽에 도착해서 현장 일정을 충분히 했기 때문에 내가 할 수 있는 일은 최선을 다했다고 생각한다"라며 해명했다.

