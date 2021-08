[클릭e종목]"오리온, 하반기 이익 모멘텀 확대"

[아시아경제 송화정 기자] 유안타증권은 20일 오리온에 대해 하반기 이익 모멘텀이 확대될 것으로 보고 투자의견 '매수'와 목표주가 15만원을 유지했다.

오리온의 7월 합산 매출은 전년 동기 대비 2% 증가한 1900억원, 영업이익은 9% 감소한 293억원을 기록했다. 법인별 전년 동기 대비 매출성장률은 한국 3%, 중국 -0.4%, 베트남 3%, 러시아 19%였다. 박은정 유안타증권 연구원은 "영업이익 감소폭이 상반기에 비해 완화됐다"면서 "비용 효율화가 진행되고 특히 중국은 비딩 확대, 대체재 활용 등의 원가절감 노력으로 지난 1월 이후 처음 제조원가율이 하락 전환됐다"고 분석했다.

중국 파이류 가격 인상을 결정함에 따라 하반기 이익증감율의 추세 전환이 예상된다. 국제 곡물가가 가파른 상승세를 보였지만 오리온은 그동안 제품 가격 인상보다는 내부 통제 방법을 통해 손익 방어를 우선했다. 이에 따라 상반기 기준 영업이익이 14% 감소했으며 매출 규모가 가장 큰 중국은 상반기 이익 감소가 34%에 달했다. 박 연구원은 "오리온은 중국 파이 카테고리에 한해 3분기 중으로 가격 인상을 결정했다"면서 "파이 카테고리의 경우 2011년 가격 인상 이후 처음으로, 아직 품목과 인상폭은 미정이나 하반기 이익증감율의 추세 전환이 예상되며 추후 다른 품목이나 지역 확대도 기대된다"고 설명했다.

하반기에는 이익 모멘텀이 확대될 것으로 기대된다. 박 연구원은 "하반기는 기저가 상대적으로 편안함에 따라 매출 10% 성장, 영업이익은 25% 성장할 것으로 예상된다"면서 "추가적으로 중국 핵심 카테고리 중심으로 3분기 가격 인상이 진행된다면 이익 증가폭은 보다 증가될 것"이라고 말했다.

송화정 기자 pancake@asiae.co.kr