LG전자-현대엘리베이터, 로봇 연동 및 스마트빌딩 솔루션 사업 '맞손'

[아시아경제 김혜원 기자] LG전자 LG전자 066570 | 코스피 증권정보 현재가 148,500 전일대비 500 등락률 +0.34% 거래량 263,518 전일가 148,000 2021.08.20 10:29 장중(20분지연) 관련기사 '6G 주도권 경쟁' LG전자, 테라헤르츠 대역 통신신호 100m 전송LG전자, 롯데호텔 서울서 4주간 LG프라엘 체험 마케팅 실시LG전자 '보수킹' 송대현 前 사장, 상반기에 퇴직금 포함 54.6억 수령 close 가 현대엘리베이터와 손잡고 로봇 연동 및 스마트빌딩 솔루션 사업에 속도를 낸다.

LG전자와 현대엘리베이터는 20일 서울특별시 강서구 마곡동에 위치한 LG사이언스파크에서 업무협약(MOU)식을 가졌다. LG전자 권순황 BS사업본부장(사장), 현대엘리베이터 송승봉 대표이사 등이 참석했다.

이번 협약은 로봇, 사이니지, 스마트 홈·빌딩 등 다양한 사업 분야에서의 협력을 위한 것이다. 양사는 ▲로봇 물류 서비스 고도화를 통한 공동 사업 기회 발굴 ▲올레드 사이니지 적용한 프리미엄 엘리베이터 구축 협업 ▲스마트 홈·빌딩 내 차별화 서비스 추진 등을 단계적으로 진행할 예정이다.

로봇 분야에서는 로봇-엘리베이터 연동을 통해 자율주행 로봇이 스스로 엘리베이터를 타고 고객이 원하는 곳까지 택배나 음식을 배달하는 등의 로봇 배송 서비스를 고도화한다. 이를 기반으로 아파트 단지, 오피스 빌딩, 병원 등에서 다양한 사업 기회를 모색한다. 또 엘리베이터 내에 올레드 디스플레이 등 첨단 사이니지 기술을 적용해 사용자 편의성을 극대화하고 프리미엄 이미지를 강화한다.

송 대표는 "당사가 개발 중인 엘리베이터 오픈 API(Application Programing Interface)와 언택트 기술, LG전자의 자율주행 로봇 및 사이니지 기술을 적용한 스마트 빌딩 솔루션의 융합은 아파트, 호텔, 빌딩 등 다양한 영역에서 시너지를 이뤄낼 것"이라며 "양사는 앞으로 '버티컬 e-모빌리티'라는 새로운 시장을 함께 열어갈 것"이라고 말했다.

권 사장은 "로봇, 사이니지, 홈·빌딩 솔루션 등 사업 영역에서의 협업을 통해 다양한 공간에서의 가치있는 서비스를 발굴, 고객들에게 차별화된 경험을 제공할 것"이라고 강조했다.

김혜원 기자 kimhye@asiae.co.kr