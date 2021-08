경주시, 일일 최대 확진자 34명 기록 … 김호진 부시장 "4단계 격상 검토"

15일 27명→16일 6명→17일 5명→18일 7명

8월 들어 215명 확진…외국인 가족 33%차지

[아시아경제 영남취재본부 이동국 기자] 지난 16일 이후 주춤하던 경북 경주지역 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 확진자 숫자가 19일 일일 최대 기록인 34명으로 늘어났다.

이 같은 갑작스런 증가세에 따라 김호진 부시장이 이날 오후 대시민 브리핑을 갖고 거리두기 4단계 검토까지 언급하며 엄중한 지역 상황을 전했다.

경주시는 사회적 거리두기 3단계 방침에 더해 22일까지 특별방역주간을 운영하는 등 강력한 대응을 하고 있으나, 확산세가 쉽게 누그러들지 않고 있는 상황이다.

경주에서는 지난 15일 27명이 확진된 뒤 16일 6명, 17일 5명, 18일 7명 등 확진자가 한 자릿수를 유지했다.

8월 들어 확진자 수는 총 215명으로, 외국인 근로자와 그 가족이 72명으로 33%를 차지하고 있다. 경주는 타 지역에 비해 외국인 근로자가 많아 우려가 큰 상황이다.

8월중 주요 집단감염 현황을 보면 ▲기업체 내 집단감염 3건, 40명 ▲음식점 내 집단감염 2건, 23명 ▲목욕탕 관련 21명 등으로 산발적 집단감염 양상을 보이고 있다.

19일 발생한 확진자 34명은 ▲건천읍 소재 자동차 부품회사 직원 집단감염 8명 ▲용강동 소재 유제품 가공회사 직원 집단감염 9명 ▲기존 확진자 접촉 13명 ▲기타 해외입국자 포함 4명 등이다.

강동면 소재 철강회사 집단감염에 이어 이날도 건천읍에 외국인 근로자 집단감염이 발생함에 따라, 시는 기업 집단감염을 사전에 차단하기 위해 건천 소재 모든 기업을 대상으로 코로나19 전수검사에 들어갔다.

김호진 부시장은 "소상공인 등의 피해를 감안해 사회적 거리두기 4단계 시행을 유보하고 있으나 앞으로 상황이 더 악화될 경우 인근 시·군 및 방역당국과 협의해 4단계 시행을 검토할 것"이라고 전했다.

영남취재본부 이동국 기자 marisdy@asiae.co.kr