함양군, 오평마을 올해 벼 첫 수확 … 추석햅쌀용으로 재배

지곡면 정우식 씨 포장서 조운벼 수확

조기재배 통한 농가소득 향상 기대

[아시아경제 영남취재본부 최순경 기자] 경남 함양군은 19일 지곡면 개평리 오평마을 앞들 정우식씨 논에서 추석 햅쌀용 벼 첫 수확 작업을 했다고 밝혔다.

함양군에 따르면 지곡면 개평리에서 조기재배 벼를 생산하고 있는 정우식씨는 지난 4월 25일 조기 재배용 조운벼 품종을 이앙한 뒤 120일 만에 수확했다.

함양군 내에서는 올해 38 농가가 35ha에 조운벼 품종을 재배했으며 8월 하순부터 9월 상순까지 수확한다. 첫 벼 베기 행사에는 서춘수 함양군수를 비롯한 기관단체장, 농업인 등 20여 명이 참석했다.

군은 벼 품질향상과 병해충 발생에 대처하기 위해 벼 이앙 시기에 육묘 상자처리제 지원하고 7~8월 병해충 발생이 많은 시기에는 1·2차에 걸쳐 드론 등을 이용한 공동 방제를 하는 등 벼 생산 농가에 대한 지원을 해왔다.

서춘수 함양군수는 “벼는 우리 국민의 주식으로서 재배되는 가장 중요한 작목이면서도 상대적으로 타작물에 비해 소득이 낮은 점이 안타깝다”며 “일반 벼 수확기보다 두 달 이상 앞당겨 추석 전 햅쌀용으로 수확되는 조기재배를 통해 농가소득이 좀 더 높아졌으면 하는 바람이다”고 말했다.

이어 "지난해에는 50일 이상의 긴 장마로 수량 감소와 미질 저하로 문제가 됐으나 올해는 일조량이 많고 적당한 강우로 인해 현재까지는 작황이 좋아 미질이 좋고 수확량도 늘어날 전망이다"고 덧붙였다.

영남취재본부 최순경 기자 tkv0122@asiae.co.kr