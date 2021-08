[아시아경제 임혜선 기자] 하이트진로는 19일 소주 '참이슬 후레쉬'의 알코올 도수를 16.9도에서 16.5도로 낮춘다고 밝혔다.

하이트진로에 따르면 지난 17일 '참이슬 후레쉬' 16.5도 제품 생산에 들어갔다. 제품 가격은 동일하다. '참이슬' 소주의 알코올 도수는 20.1도를 유지한다. 앞서 하이트진로는 '참이슬 후레쉬' 도수를 지난해 5월 17도에서 16.9도로 낮췄다.

한편 하이트진로는 지난 4월 소주 '진로'의 알코올 도수도 16.9도에서 16.5도로 낮췄다.

