'음주운전 5번 경력' 허재, 숙취해소제 광고에 누리꾼 "선 넘었네"

[아시아경제 나예은 기자] 과거 5차례씩이나 음주운전으로 물의를 빚었던 농구 국가대표 전 감독 허재(56)가 숙취해소제 광고 모델로 나서 논란이 제기됐다.

최근 식품회사 오이일글로벌은 숙취해소제 광고 모델로 허재를 발탁해, 그의 이름을 딴 '한잔허재', '속편허재'를 출시했다. 광고 포스터에는 슈트를 입은 허재의 이미지와 함께 '아직도 숙취로 고생하네. 이제 그만허재'라는 글귀가 담겼다. 온라인 광고 영상에서는 '소주 허재, 맥주 허재, 양주 허재'라는 자막이 등장한다.

이를 본 누리꾼들은 "음주운전 전과가 여러 번 있으면서 모델로 섭외한 업체도, 이를 수락한 허재도 이해가 안 된다", "선을 넘었다"고 지적했다.

이어 "음주운전 걸린 것만 5번인데 안 걸린 음주운전까지 하면 몇 번일까", "정말 철면피인 듯", "여러 번 음주 운전했는데 이렇게 나오는 건 선을 넘었다", "음주 적발만 5번인 사람이 숙취해소제 광고하면 그게 팔리겠나. 안 먹을 듯" 등의 반응을 보였다.

앞서 허재는 현역 시절이던 1993년 자택 근처의 호텔에서 음주운전을 하다 적발돼 100일간 면허정지를 당했고, 1995년에도 음주운전 사고를 내 면허가 취소됐다.

또 1996년에는 무면허 상태에서 음주운전을 하다가 택시를 들이받은 뒤 달아나다 붙잡혀 구속됐다. 이후 보석으로 풀려난 지 하루만에 무면허 사고를 내며 징역 1년과 집행유예 2년을 선고받았다.

그는 현역 은퇴 후인 2003년에도 서울 압구정동의 한 식당에서 술을 마신 뒤 불법유턴으로 사고를 내 경찰에 불구속 입건된 바 있다.

한편 허재는 현재 KBS2 '사장님 귀는 당나귀 귀', '12시 내 고향', MBC '안싸우면 다행이야', JTBC '뭉쳐야 쏜다' 등에 출연하며 방송인으로서 제2의 전성기를 누리고 있다.

