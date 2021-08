한국거래소, 3분기 유가증권시장 온라인 기업설명회 개최

오는 23일부터 9월30일까지 진행

[아시아경제 공병선 기자] 한국거래소는 한국IR협의회와 함께 기관 및 전문투자자를 대상으로 유가증권시장 상장기업 10개사가 참여하는 ‘2021년 3분기 유가증권시장 온라인 기업설명회(IR)’를 개최한다고 18일 밝혔다.

이번 온라인 IR은 오는 23일 한화 한화 000880 | 코스피 증권정보 현재가 31,250 전일대비 800 등락률 +2.63% 거래량 339,392 전일가 30,450 2021.08.18 15:18 장중(20분지연) 관련기사 한화, 오는 17일 기업설명회 개최㈜한화, 2Q 영업익 7690억…전년比 53.4% ↑글로벌 500대 기업, 韓 15개…삼성전자 15위 close 를 시작으로 9월30일까지 진행된다. IR엔 한화 한화 000880 | 코스피 증권정보 현재가 31,250 전일대비 800 등락률 +2.63% 거래량 339,392 전일가 30,450 2021.08.18 15:18 장중(20분지연) 관련기사 한화, 오는 17일 기업설명회 개최㈜한화, 2Q 영업익 7690억…전년比 53.4% ↑글로벌 500대 기업, 韓 15개…삼성전자 15위 close , 롯데제과, 하나제약 하나제약 293480 | 코스피 증권정보 현재가 22,050 전일대비 50 등락률 +0.23% 거래량 39,018 전일가 22,000 2021.08.18 15:18 장중(20분지연) 관련기사 하나제약, 주당 510원 현금배당하나제약, 전신마취제 ‘레미마졸람’ 국내 품목허가 획득역시 세계최초 타이틀은 우리! 이번엔 인공호흡기다! 대량생산! close , 한전KPS 한전KPS 051600 | 코스피 증권정보 현재가 38,400 전일대비 800 등락률 -2.04% 거래량 264,390 전일가 39,200 2021.08.18 15:18 장중(20분지연) 관련기사 한전KPS, 2분기 영업익 361억원…전년대비 3.3%↑[e공시 눈에 띄네] 코스피-12일한전KPS, 1182억 규모 정비·용역 계약 수주 close , 대우전자부품, 코리안리 코리안리 003690 | 코스피 증권정보 현재가 9,330 전일대비 30 등락률 +0.32% 거래량 88,811 전일가 9,300 2021.08.18 15:18 장중(20분지연) 관련기사 [클릭 e종목]"코리안리, 실적 순항에 배당 매력은 덤"[클릭 e종목]금리 상승에 배당 매력까지…"코리안리, 추가 상승 여력" [클릭 e종목]"코리안리, 손해율 감소세 뚜렷...목표가 18% ↑" close , 롯데칠성 롯데칠성 005300 | 코스피 증권정보 현재가 133,500 전일대비 4,500 등락률 +3.49% 거래량 19,044 전일가 129,000 2021.08.18 15:18 장중(20분지연) 관련기사 [e공시 눈에 띄네] 코스피-10일코스피 소폭 상승 마감.. 외인은 중국 갔나롯데칠성음료, 2분기 영업이익 456억원…전년동기대비 56%↑ close , 대원제약 대원제약 003220 | 코스피 증권정보 현재가 21,250 전일대비 3,350 등락률 +18.72% 거래량 21,719,671 전일가 17,900 2021.08.18 15:18 장중(20분지연) 관련기사 SK바사, 국내 1호 백신 개발사 등극할까? ...이시각 관련주 상황“대원제약” 후속! 역대급 바이오株! 임상 3상 완료! “세종메디칼” 뛰어넘을 NEW 바이오! close , 제이알글로벌리츠 제이알글로벌리츠 348950 | 코스피 증권정보 현재가 5,290 전일대비 20 등락률 +0.38% 거래량 345,334 전일가 5,270 2021.08.18 15:18 장중(20분지연) 관련기사 거래소, 상반기 유가증권시장 온라인 IR 개최【전문가의견】 전기차 보조금 늘어난다...'2차전지 관련주' 미소 활짝 close , 현대오토에버 현대오토에버 307950 | 코스피 증권정보 현재가 116,500 전일대비 2,500 등락률 +2.19% 거래량 64,506 전일가 114,000 2021.08.18 15:18 장중(20분지연) 관련기사 현대오토에버, 2분기 영업이익 335억원…전년동기대비 26%↑현대오토에버, 1분기 영업이익 115억원…전년동기대비 0.8%↑현대오토에버, 30일 기업설명회 개최 close 등 10개사가 참여하며 올해 반기 경영실적 발표 및 질의응답 등을 진행할 예정이다.

온라인으로 진행되기 때문에 투자자들은 개인 컴퓨터나 모바일 기기 등을 활용해 공간 제약 없이 IR에 참여할 수 있다. 참가를 원하는 투자자들은 한국IR협의회 홈페이지에서 신청 및 접수를 진행하면 된다.

거래소 관계자는 “향후 유가증권시장 상장기업의 온라인 IR활동을 상시 지원해 비대면 시대의 온라인 IR 수요에 적극 부응하겠다”고 말했다.

공병선 기자 mydillon@asiae.co.kr