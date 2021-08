미래에셋투자와연금센터, 한국FPSB와 콘텐츠 교류 업무협약 체결

[아시아경제 이민지 기자] 미래에셋투자와연금센터는 한국FPSB와 투자 및 연금 관련 콘텐츠 교류 등에 관한 업무협약을 체결했다고 18일 밝혔다.

협약식에는 미래에셋투자와연금센터 김경록 대표와 한국FPSB 조성목 부회장을 비롯한 양 기관 관계자들이 참석했다. 양 기관은 이번 협약을 계기로 다양한 분야에서 상호 협력관계를 구축하기로 했다.

미래에셋투자와연금센터는 업무협약을 통해 다양한 콘텐츠들을 한국FPSB 온라인교육센터에 제공해 CFP 및 AFPK 자격자가 투자 및 연금 관련 지식을 지속적으로 업데이트할 수 있도록 도울 계획이다. 또한 양 기관은 콘텐츠 교류와 공동사업으로 상호 시너지 효과를 내기 위해 노력할 예정이다.

김경록 대표는 “수명 연장으로 노후의 삶이 길어진 만큼 자산관리의 중요성이 날로 증가하고 있다”며 “투자와 적극적 연금 관리를 통해 투자자들이 성공적으로 노후를 준비할 수 있도록 한국FPSB와 함께 힘을 모으겠다”고 말했다.

미래에셋투자와연금센터는 투자자들의 성공적인 자산운용과 평안한 노후준비를 위해 투자 및 연금 관련 다양한 콘텐츠를 개발해 공급하고 있다. 한국FPSB는 CFP(Certified Financial Planner) 및 AFPK(재무설계사) 자격을 관리하고, 자격 인증자들이 금융전문가로 활동하는데 필요한 계속교육과정을 운영 중이다.

