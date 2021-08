[아시아경제 공병선 기자] 한국거래소가 부산광역시 공무원들을 대상으로 맞춤형 금융교육을 실시한다.

18일 거래소는 부산시 인재개발원과 오는 19일부터 3개월 동안 부산의 글로벌 경쟁력 강화를 위한 맞춤형 금융교육을 실시한다고 밝혔다.

양 기관은 부산시 공무원 연수과정에 '한국거래소와 함께 하는 금융역량 UP'이란 금융 세션을 개설했다. 아울러 학계·업계·거래소 등 전문가들을 강사진으로 엄선해 공무원이 갖춰야 할 필수 금융지식을 체계적인 계획에 따라 교육할 예정이다.

거래소 측은 “이번 교육이 부산의 경쟁력 강화에 기여하길 기대한다”며 “앞으로도 파생·해양 특화 금융도시라는 부산시 정책 방향에 맞춰 부산시 공무원에 특화된 금융교육을 지속적으로 제공하기 위해 다각도로 협력하겠다”고 말했다.

