이투스북, 수준별 문법 교재 '똑독 중학 국어 문법' 출간

[아시아경제 한진주 기자] 이투스교육의 출판 브랜드 이투스북이 중·고등학교 국어 문법 개념을 기본편, 실력편으로 나눠 총정리한 '똑독 중학 국어 문법'을 출간했다고 18일 밝혔다.

똑독 중학 국어 문법은 통합형 한 권으로 국어 문법 개념을 익히고 문제 풀이를 하는 타 교재와 달리 기본편과 실력편으로 시리즈를 구성해 중1부터 예비 고등까지 수준별 문법 학습이 가능하도록 완성도를 높였다.

중학 국어 교과서와 100% 연계해 문법 개념 학습부터 실전 문제 풀이까지 24일의 데일리 구성으로 담아내 체계적인 학습 관리가 가능한 것이 특징이다.

기본편은 중 1~2학년을 대상으로 상세한 개념 설명과 풍부한 예시를 통해 중학 국어 문법을 처음부터 끝까지 부담 없이 학습할 수 있는 입문서다.

실력편은 중 2~3학년인 예비 고등을 대상으로 △확인 문제 △내신 문제 △심화 문제의 3단계 문제로 구성했다. 확인 문제형, 단답형, 서술형, 오지 선다형, 기출문제 등 다양한 유형의 문제를 수록해 내신과 학업성취도평가에 대비할 수 있다.

특히 기본·실력편 모두 족보닷컴의 내신 기출 자료를 활용해 내신 대비에 유용하다. 실력편에서는 고등학교 교육과정의 문법 개념부터 고1~2 학력평가, 고3 모의평가, 수능 기출문제 등을 제시해 수능 국어 문법까지 대비가 가능하다.

이투스북은 비문학 독해력과 어휘력을 함께 기르는 '똑독 비문학 독해+어휘' 시리즈도 전국 온·오프라인 서점에서 판매 중이다.

한진주 기자 truepearl@asiae.co.kr