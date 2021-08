아이티 강진 사망자 2000명 육박

[아시아경제 박병희 기자] 지난 14일(현지시간) 규모 7.2 강진으로 인한 아이티의 사망자 수가 2000명에 육박했다.

아이티 재난당국은 17일 지진 사망자 수가 1941명으로 증가했다고 밝혔다. 부상자는 9915명으로 1만명에 육박했다.

수도 포르토프랭스 서쪽 125㎞ 지점에서 발생한 이번 지진으로 남서부 도시 레카이, 제레미 등에서는 3만7000채가 넘는 집이 완전히 부서지거나 망가졌다. 시간이 흐르면서 생존자를 발견할 가능성은 점점 줄고 잔해 속에서 수습하지 못한 시신은 여전히 많아 사망자는 계속 늘 것으로 보인다. 미국 국제개발처(USAID)는 2010년 대지진 사망자 수보다는 훨씬 적을 것으로 예상된다고 이날 밝혔다. 2010년 아이티 대지진 때 사망자 수는 최대 30만명에 달하는 것으로 추정된다.

16일 밤과 17일 오전 사이 아이티에는 열대성 폭풍 그레이스 영향으로 많은 비가 쏟아졌다. 엎친데 덮친 격으로 일부 지역에서는 홍수가 발생했고, 지진 구조작업도 잠시 중단됐다.

소셜미디어에는 순식간에 강처럼 변해버린 도로와 허리 아래까지 차오른 흙탕물을 헤치고 걷는 남성의 모습 등 수해로 인한 피해 영상이 올라왔다. 레카이에세는 집을 잃은 이재민들이 나무 막대와 방수포, 비닐 등으로 만들어놓은 엉성한 천막이 밤새 내린 비로 망가졌다고 외신은 전했다. 유니세프는 어린이 54만명을 포함해 120만 명의 아이티 국민이 이번 지진의 피해를 봤을 것이라고 추정했다.

구호단체 세이브더칠드런 관계자는 지진으로 고아가 된 아이들도 있다며 "거리에서 아이들이 울고 있고, 사람들이 음식을 구걸한다"며 "식량과 깨끗한 물, 잠자리가 시급히 필요하다"고 AP통신에 말했다.

유엔은 이날 아이티 지진 피해 지역에 의료 서비스와 식수, 쉼터 등을 지원하기 위해 800만달러를 배정했다고 밝혔다.

