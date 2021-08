경기교육청, 지방공무원 합격자 754명 발표…女 67.2%·男 32.8%

[아시아경제(수원)=이영규 기자] 경기도교육청이 754명의 경기교육청 지방공무원 공개(경력)경쟁임용시험 최종 합격자 명단을 18일 홈페이지를 통해 발표했다.

직렬별 공개경쟁임용시험 합격자는 ▲교육행정(남부) 436명 ▲교육행정(북부) 180명 ▲사서 12명 ▲전산 7명 ▲공업 15명(일반기계 6명, 일반전기 9명) ▲보건 25명 ▲식품위생 14명 ▲시설 29명(일반토목 3명, 건축 26명) ▲기록연구 1명 등이다.

또 경력경쟁임용시험 합격자는 ▲공업 14명(일반기계 6명, 일반전기 8명) ▲시설 21명(일반토목 2명, 건축 19명) 등이다.

최종 합격자 남녀 비율을 보면 여성이 67.2%(507명)로 남성 32.8%(247명)보다 2배이상 많다. 연령 별로는 20대(63.1%,476명)와 30대(27.2%, 205명)가 전체의 90.3%를 차지했다. 40세 이상도 40명으로 5.3%를 차지했다. 10대 합격자도 33명(4.4%)으로 집계됐다.

최종 합격자는 26일부터 27일까지 관련 서류를 우편으로 제출해야 한다. 임용 결격사유가 없으면 올해 11월 이후 임용 후보자 기본교육을 이수한 뒤 신규 임용된다.

