강신호 CJ대한통운 대표, 플라스틱 사용 줄이기 캠페인 동참

[아시아경제 이동우 기자] CJ대한통운은 강신호 대표이사가 생활 속 플라스틱 사용 줄이기를 실천하는 환경부 친환경 캠페인 ‘고!고! 챌린지’에 동참했다고 18일 밝혔다.

해당 챌린지는 환경부가 일상생활 속에서 불필요하게 사용되는 플라스틱을 줄이자는 취지로 지난 1월 시작한 참여형 SNS 캠페인이다. 강 대표는 하지 말아야 할 일로 ‘탄소발자국은 지우GO’, 할 수 있는 행동으로 ‘녹색발자국을 남기GO’를 선정해 사진과 메시지를 공식 SNS에 게재했다.

강 대표는 “CJ대한통운은 지속가능한 미래를 위한 ESG 경영의 일환으로 다양한 친환경 활동을 펼치고 있다”며 “100% 재활용이 가능한 종이 포장재를 개발하고 친환경 스마트패키징 프로세스를 구축하며 업계 최초로 배송용 전기 화물차를 도입했다”고 설명했다.

또 “폐페트병 2만8000개를 업사이클링해 만든 ‘택배기사용 ECO+유니폼’, 폐플라스틱 10여톤을 재활용한 ‘탄소ZERO 파렛트’, 일회용 플라스틱컵 수거 캠페인 등은 물류를 통한 자원 순환의 좋은 예가 되고 있다”며 “지구를 지키는 실천에 CJ대한통운도 함께 하겠다”고 다짐했다.

강 대표는 앞서 고!고! 챌린지에 동참한 안중호 팬오션 대표의 추천을 받아 캠페인에 동참하게 됐으며 다음 주자로 김연희 보스턴컨설팅그룹(BCG) 대표파트너를 지목했다.

이동우 기자 dwlee@asiae.co.kr