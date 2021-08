하태경 "원희룡, 이준석 죽이려 더티플레이…당대표 출마를 하지"

[아시아경제 김소영 기자] 국민의힘 대선주자인 하태경 의원이 원희룡 전 제주지사가 이준석 대표와의 통화 내용을 공개한 것을 두고 "이준석 대표를 죽이려는 원희룡 후보의 더티 플레이"라고 일갈했다.

하 의원은 17일 YTN라디오 '이동형의 뉴스 정면승부'에서 "거의 이준석 대표 죽이기를 하려고 하는 것이 아닌가 하는 느낌이 든다"며 이같이 비판했다.

그는 "사적인 통화이지 않는가, 공인이라면 비공식적으로 한 이야기면 비공식적으로, 사적으로 쓴 소리를 하는 것이 맞다"라며 "사적인 통화를 공개를 해서 공개적인 비판을 하는 것은 페어플레이는 아니지 않는가"라고 질타했다.

이어 "이 시점에서 이런 사적인 통화까지 공개하면서 이준석 대표 죽이기로 가는 것이 우리 당하고 정권교체에 무슨 도움이 되느냐"며 "이준석과 사생결단 싸울 것이면 당 대표 출마를 하지 무엇 하러 대선 후보에 나오느냐"고 목소리를 높였다.

앞서 원 전 지사는 이날 국회에서 "이 대표와의 통화에서 '윤 전 총장이 금방 정리된다'고 말한 것을 직접 들었다"며 "특정 후보가 '정리된다'는 말은 갈등이 정리된다는 뜻이 아니라 후보로서 지속성이 정리된다는 뜻"이라고 주장했다.

이에 이 대표는 이날 오후 국회방송에 출연해 해당 발언을 들었다고 공개한 원희룡 제주지사를 향해 "제가 어떻게 정리한다는 말인가. 제가 그럴 능력이 있나. 손가락 튕기면 정리하는 능력이라도 있다는 것인가"라며 "'정리된다'는 말은 (캠프와의) 갈등 상황이 정리될 것이라는 얘기였다"고 해명했다. 이어 이 대표는 이날 늦은 밤 자신의 페이스북을 통해 원 전 지사와의 통화녹취록을 공개하며 정면 반박했다.

김소영 기자 sozero815@asiae.co.kr