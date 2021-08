메모리 고점론 우려에도…WSTS, 반도체 매출 전망 상향 조정

[아시아경제 정현진 기자] 글로벌 반도체 시장에서 메모리 반도체 수요가 고점을 찍고 연말부터 하락세를 보일 것이라는 우려가 나오는 가운데 글로벌 반도체 수급 동향 조사기관이 올해와 내년 반도체 성장률을 상향 조정했다.

18일 업계에 따르면 세계반도체시장통계기구(WSTS)는 최근 발표한 보고서를 통해 올해 반도체 시장 성장률을 기존 19.7%에서 25.1%로 조정했다. WSTS는 지난 3월 올해 반도체 성장률을 10.9%를 제시했으나 지난 6월 19.7%로 한차례 상향했고 또 다시 이를 올린 것이다.

전 세계 반도체 예상 매출액도 기존 전망치인 5272억2300만달러(약 620조원)에서 5508억7600만달러로 높아졌다. WSTS는 "반도체 대부분 품목에서 매출이 증가할 것으로 예상되고 메모리 반도체 매출 증가율이 가장 높을 것"이라고 예상했다.

세부 항목별로는 메모리 반도체 예상 매출 증가율이 기존 31.7%에서 37.1%로 상향 조정되며 가장 큰 성장률을 보일 것으로 전망됐다. 메모리 반도체의 올해 매출액은 1611억1000만달러로 전체 반도체 시장의 29.2%를 차지할 것으로 예상됐다. 메모리 반도체와 함께 아날로그 반도체(29.1%), 로직 반도체(26.2%), 센서 반도체(24.8%)도 20%대의 높은 성장세를 보일 것으로 예상됐다.

지역별로는 한국과 대만을 포함한 아시아태평양 지역이 전체 지역 중 가장 높은 성장률인 27.2%를 기록하며 전 세계 매출의 62.6%를 차지할 것이라고 WSTS는 분석했다. 그 외에 아메리카(21.5%), 유럽(26.4%), 일본(17.7%) 등 대부분 지역이 두자릿수 성장세를 보일 것으로 예상된다.

WSTS는 반도체 업황이 올해 뿐만 아니라 내년까지 호조를 이어갈 것으로 전망했다. 반도체 업황이 연말부터 둔화할 것이라는 우려가 제기되면서 삼성전자와 SK하이닉스 등 국내 반도체 기업 주가가 최근 크게 떨어진 것과는 상반된 예측이다.

WSTS는 내년 반도체 시장 성장률을 올해 6월 예상한 8.8%에서 10.1%로 상향 조정했다. 예상 매출액은 6064억8200만달러다. 내년 메모리 반도체 매출 증가율도 기존 17.4%에서 18.4%로 상향했다. WSTS는 "내년 글로벌 반도체 시장은 메모리 반도체의 두 자릿수 성장에 힘입어 성장세를 이어갈 것"이라고 밝혔다.

미국 캘리포니아주 새너제이에 본부를 두고 있는 WSTS는 삼성전자, SK하이닉스와 미국 마이크론, 일본 소니·도시바, 독일 인피니온, 대만 TSMC 등 전 세계 주요 반도체 업체 40여 개를 회원사로 둔 비영리 업계 단체다.

