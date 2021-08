이준석 "복잡한 심경...부모님 속상해 하시는 모습에 녹취록 공개"

[아시아경제 윤슬기 기자] 이준석 국민의힘 대표가 같은 당 대선 주자 원희룡 전 제주지사와의 통화에서 '윤석열 전 검찰총장은 금방 정리된다'라고 한 발언을 두고 공방이 계속되자 통화 녹취록을 공개했다.

이 대표는 18일 자신의 페이스북에 글을 올려 "오늘 복잡한 심경 속에서 저를 정말 아끼고 조언해주는 많은 분들의 마음에 따라 하루 종일 언론에 일절 대응에 하지 않고 있었다"라며 "그런데 저를 아끼고 더 걱정해주실 부모님이 속상해 하시는 모습을 보고 공개하게 되었다"라며 녹취록 공개 이유를 밝혔다.

이어 그는 "혹시나 헛된 기대 때문에 해당 대화의 앞 뒤의 내용은 궁금해 하지 말아달라. 제가 보기에는 다소 간의 무리가 있어도 충분히 당 대표가 되어버린 젊은 후배에게 항상 존경해왔던 선배가 할 수 있는 충고의 내용 정도"라며 "원 지사의 지적을 깊이 새긴다"라고 말했다.

그러면서 "절대 더 이상 당 내에서 비전과 정책, 개혁과 혁신이 아닌 다른 주장이 나와서는 안 된다"라며 "오늘도 사무실에서 공직후보자역량강화 TF관련 회의를 하면서 굳건히 당 개혁에 매진하는 우리 사무처 조직국 식구들에게서 많은 힘을 얻었다"라고 덧붙였다.

앞서 이 대표는 17일 오후 페이스북에 지난 10일에 이뤄진 원 전 지사와의 통화 내용을 전격 공개했다. 인공지능(AI) 기술로 녹음 음성을 텍스트로 변화하는 서비스를 이용해 해당 녹취록을 문자로 공개한 상태였다.

녹취록에서 원 전 지사는 "우리 캠프로 지금 싸우는 사람들, 나중에 다 알아야 될 사람들이잖아요"라고 말하자 이 대표는 "너무 걱정 마십시오. 저쪽에서 입당 과정에서도 그렇게 해가지고 세게 세게 얘기하는 거지, 예 저거 지금 저희하고 여의도 연구원 내부조사하고 안 하겠습니까"라고 대답했다. 이어 이 대표는 "저거 곧 정리됩니다"라고 말했다.

이 대표는 여기서 말한 주어인 '저거'가 윤 전 총장이 아닌 경선 과정에서 발생한 갈등이라고 주장한다. 이 대표는 17일 한 국회방송과 인터뷰에서도 "(윤석열) 캠프와의 갈등을 언급하는 과정에서 곧 그런 상황이 정리될 것이라고 한 것"이라고 말하며 원 전 지사를 향해 "자신있다면 주어가 윤 전 총장이었다고 확실히 답하라"라며 반박한 바있다.

한편 원 전 지사는 이날 밤 기자들에게 메시지를 통해 "18일 오전 9시 이준석 대표 발언에 대한 긴급 기자회견을 개최하겠다"라고 밝힌 상태다.

윤슬기 인턴기자 seul97@asiae.co.kr