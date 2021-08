한양증권 상반기 영업이익 719억원…전년比 159%↑

상반기 순이익 503억원…지난해 전체 순이익 상회

[아시아경제 공병선 기자] 한양증권 한양증권 001750 | 코스피 증권정보 현재가 16,750 전일대비 0 등락률 0.00% 거래량 56,860 전일가 16,750 2021.08.17 15:30 장마감 close 은 올해 상반기 영업이익이 719억원으로 전년 동기 대비 159% 늘었다고 17일 밝혔다.

이날 한양증권은 이 같은 내용을 담은 상반기 실적을 공시하며 어닝 서프라이즈를 나타냈다고 발표했다.

올 상반기 당기순이익은 503억원으로 전년 동기 대비 152% 늘었다. 이는 지난해 전체 당기순이익 459억원을 넘는 수준으로 올해 창사 후 최대 실적을 기록할 것으로 전망된다.

영업수익은 4356억원으로 같은 기간 86% 증가했다. 상반기 누적 자기자본이익률(ROE)은 27%로 지난해 연간 14%의 두 배 가까이 상승했다.

모든 사업부문의 실적이 우수했다. 코로나19에 따른 증시 변동성에도 자기매매 부문 영업수익은 전년 동기 대비 84% 증가했다. 이는 적극적 대응과 전략적 매매, 철저한 리스크 관리 때문인 것으로 풀이된다.

부동산 프로젝트파이낸싱(PF)을 포함한 기업금융 부문 영업수익은 같은 기간 118% 늘어난 787억원을 기록했다. 위탁매매(브로커리지) 부문 영업수익은 87억원으로 같은 기간 32% 증가했다.

임재택 한양증권 대표이사는 “올 상반기엔 내용과 결과 모두 훌륭한 건강한 성장을 이뤘다”며 “더 큰 도약을 위한 성장 모멘텀도 구축했다”고 밝혔다.

공병선 기자 mydillon@asiae.co.kr