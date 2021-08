[아시아경제 이창환 기자] 정의선 현대자동차그룹 회장이 올해 상반기 현대차와 현대모비스 등에서 보수 32억원을 수령했다.

17일 각사 반기보고서에 따르면 정 회장은 현대차와 현대모비스로부터 올해 상반기 각각 20억원, 12억5000만원의 보수를 받아 총 32억5000만원을 수령했다.

정몽구 현대차그룹 명예회장은 올해 상반기 현대모비스에서 퇴직금 등 302억원을 지급받았다.

이창환 기자 goldfish@asiae.co.kr