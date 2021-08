[아시아경제 호남취재본부 박진형 기자] 광주광역시 서부소방서(서장 양영규)는 17일 남부대학교 시립국제수영장에서 인명구조훈련을 실시했다.

수난사고는 물놀이를 많이 하는 여름철에 가장 많이 발생하며, 특히 8~9월에 집중돼 있어 예방에 각별한 주의가 필요하다.

구조대원들은 수난사고 사례, 수난구조장비의 제원 등 이론교육을 받고 수난사고 유형별 표준작전절차, 수상 요구조자 수색, 요구조자 응급처치 등 실습을 통해 대응능력 강화를 위한 시간을 가졌다.

양영규 서부소방서장은 "여름은 물놀이를 즐기는 피서객의 증가와 갑작스런 집중호우로 인해 수난사고가 언제 일어날지 모르는 시기이기 때문에 대응능력 확보를 위한 훈련을 꾸준히 실시하겠다"고 말했다.

