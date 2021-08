국민의힘, 청와대 앞 긴급 의총 "文, 국민 앞에 낱낱이 사과하라"

드루킹 댓글조작, 간첩단 사건 등 종합 비판

[아시아경제 박준이 기자] 국민의힘이 청와대 앞에서 긴급 의원총회를 열고 문재인 정부 비판에 박차를 가했다. 대선 경선을 앞두고 현 정권에서 발생한 드루킹 댓글조작 사건, 충북 동지회 간첩단 사건, 코로나19 백신 수급 문제, 언론중재법 개정안 강행 처리 등의 사안을 종합적으로 언급하며 정부의 실정을 강조하기 위함이다.

국민의힘 의원 일동은 17일 오후 청와대 분수대 앞 광장에서 '불통, 무능, 독선의 문재인 정권', '자화자찬 K-방역! 국민들은 울고 있다!', '여론조작 언론재갈 민주주의와 거리두기!' 등의 피켓을 들고 문 정부를 비판하는 구호를 외쳤다.

김기현 원내대표는 이날 모두발언에서 "대통령을 향한 의혹이 계속 쏟아지고 있는데도 불구하고 대통령은 모르쇠로 일관하고 있다"며 "국민을 대신해서 오늘 국민의힘이 대통령에게 질문하기 위해서 현장 의원총회를 가지게 됐다"고 말했다.

이어 드루킹 댓글조작 사건과 관련해 "문 대통령과 김정숙 여사가 드루킹과 그 주도 단체인 '경인선'의 존재를 알고 있었다는 사실이 수사 재판 과정에서 명확히 드러났다"며 "특검을 연장해서라도 댓글 공장의 실체적 진실을 낱낱이 밝혀야 한다"고 지적했다.

또 충북 간첩단 사건에 대해선 "명백히 선거 개입이 있던 사건"이라며 "철저한 진상규명으로 대한민국 안보를 물 샐 틈 없이 지켜야 할 것이라고 대통령에게 묻는다"고 했다. 그러면서 "북한의 눈치를 보고 김정은 북한 국무위원장에게 아양을 떠느라고 침묵으로 일관하나"라며 "즉각 김정은과 북한에 대해서 강력하게 항의해야 한다고 생각하는데 대통령의 생각은 무엇인가"라고 반문했다.

코로나19 백신 수급과 관련해선 "우리나라 백신 접종률이 OECD 국가 중 꼴찌다"라며 "이게 나라냐?"고 질타했다. 김 원내대표는 문 대통령을 향해 "코로나가 만연한 사태가 길고 굵게 이어지는 상황에서 국민들의 고통에 대해 사과할 생각이 있나"라며 "기모란 방역기획관, 이진석 청와대 국정상황실장을 즉각 경질할 의사가 있나"라고 했다.

마지막으로 여당이 강행 추진 중인 언론중재법 개정안에 대해서도 "언론 재갈 물리기법"이라며 "수정 대상이 아니라 폐기의 대상이다"라고 일갈했다. 그는 "독재시대에도 이런 국가는 없었다"며 "언론의 자유를 짓밟는 대통령의 의도가 대체 무엇인가"라고 강조했다.

김 원내대표는 문 대통령을 향해 "이 4가지 질문에 대해 책임 있는 지도자라면 대답해야 한다"며 "뒤로 숨는 비겁한 지도자가 되지 말고 국민께 낱낱이 사과하는 게 마땅하다는 말, 청와대 앞에서 다시 강조한다"고 말했다.

이어 정진석, 김석기, 최형두, 이종성, 김태흠 의원이 차례로 규탄사를 발표했다. 특히 이날 김태흠 의원은 드루킹 댓글 사과와 관련해 문 대통령의 책임을 강조하면서 "특검을 통해 몸통인 문 대통령을 즉각 수사할 수 있도록 촉구하는 것을 당론으로 정해주길 제안드린다"고 당 지도부에 요구했다. 이에 대해 김 원내대표는 기자들과 만나 "무엇이 적절한지 전략적으로 선택할 것"이라고 답했다.

박준이 기자 giver@asiae.co.kr