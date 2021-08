임실군, 군수 옛 관사에 ‘거점형 공공직장어린이집’ 개원

[임실=아시아경제 호남취재본부 박노식 기자] 전북 임실군수 옛 관사에 맞벌이 부부를 위한 거점형 공공직장어린이집이 지난 3월부터 문을 열었다.

군과 근로복지공단은 중소기업 등 근로자의 영유아 자녀를 위해 언제든지 맡길 수 있는 보육 공간 조성을 위해 지난 2019년 공모사업을 추진, 총 사업비 47억원을 확보해 올해 공공직장어린이집을 개원했다고 17일 밝혔다.

이번 공공직장어린이집은 연 면적 1129㎡ 3층 시설로, 1층과 2층은 원장실 및 어린이집 보육실 3층은 놀이시설로 조성됐다.

생계를 위해 맞벌이가 필수적인 중소기업 등 고용보험에 가입돼있는 근로자들은 언제든지 안심하고 어린 영유아 자녀들을 맡길 수 있다.

군은 초등학교 취학 전 영유아의 놀 권리 보장을 위해 어린이 전용 놀이시설을 오는 21일부터 내달 5일까지 주말을 이용해 시범 개방한다.

어린이 놀이시설은 근로복지공단 군 공공직장어린이집 시설의 3층에 위치하고 있으며 놀이시설의 면적은 약 397㎡(실내 264㎡, 실외 133㎡)로 실내에는 미끄럼틀, 역할 놀이기구 등이 실외에는 물놀이 시설이 배치돼 있다.

또 영유아 아동들이 부모들과 함께 즐겁게 놀 수 있는 공간으로 조성됐다.

군은 이번 시범 개방을 통해 부족한 점을 보완, 내년부터 주말 및 공휴일에 정식 개방해 영유아들이 안심하고 놀 수 있는 공간을 제공할 예정이다.

가정 보육 아동을 보호자들이 긴급한 사정이 생겼을 때 일시 보육할 수 있는 시간제 보육 서비스와 오후 10시까지 어린이집에서 보육 가능한 시간 연장형 등 다양한 서비스도 제공될 예정이다.

심민 군수는 “영유아들이 강한 햇빛, 눈과 비가 내리는 날에도 천진난만하고 즐겁게 뛰어놀 수 있는 공간을 마련하고 제공에 협조해 준 근로복지공단과 어린이집에 감사하다”고 말했다.

영유아 이용 인원은 하루 1회에 10명 내외(토요일 3회, 일요일 2회)로 운영되며 자세한 사항은 군청 여성청소년과로 문의하면 된다.

임실=아시아경제 호남취재본부 박노식 기자 sd2481@asiae.co.kr