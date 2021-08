하이트진로, 뉴질랜드서 K-소주 ‘참이슬’ 알리기 나서

‘2021뉴질랜드 한인의날 K-페스티벌’에 후원사로 참여

[완주=아시아경제 호남취재본부 김한호 기자] 하이트진로(대표 김인규)가 대표 소주인 ‘참이슬’의 해외 홍보 활동을 꾸준히 이어가고 있다.

하이트진로는 지난 14일(현지시간) 뉴질랜드 오클랜드에서 열린 ‘2021뉴질랜드 한인의 날 K-페스티벌’의 후원사로 참가해 브랜드 홍보 활동을 펼쳤다고 17일 밝혔다.

하이트진로는 이번 행사에서 효과적인 브랜드 노출을 위해 ‘K-페스티벌’ 행사장 입구에 대형 스크린을 설치해 참이슬 글로벌 TV광고를 상영했고, 참이슬 제품과 진로 두꺼비 LED포스터를 활용한 인테리어와 포토월을 설치해 참가자들의 눈길을 끌었다.

또한 행사장 내 시음부스를 마련해 참이슬, 진로이즈백, 에이슬 시리즈 과일리큐르를 제공해 부스를 찾은 3000여명의 현지 소비자들에게 K소주를 선보였다.

부스를 방문한 뉴질랜드인 Jessica Macrae씨(23)는 “평소 한국 문화에 관심이 많아 한국을 방문할 계획이었지만 코로나19로 못 가고 있었다”며 “이번 행사를 통해 한국 음식과 소주를 즐길 수 있어 매우 즐거웠다”고 말했다.

하이트진로는 뉴질랜드 내 K-푸드에 대한 관심이 증가하는 트렌드에 주목하고 이번 페스티벌을 통해 ‘참이슬’ 브랜드를 직접 경험할 수 있는 기회를 제공, 인지도를 높인다는 전략이다.

특히 달콤한 술을 좋아하는 현지 젊은층에게 과일리큐르를 다양한 방법으로 소개하고, 뉴질랜드 시장 공략을 본격화할 예정이다.

하이트진로는 이번 축제를 통해 교민뿐만 아니라 현지인에게도 참이슬 브랜드의 젊고 역동적인 브랜드 이미지를 각인시키고,한식당과 연계한 프로모션 및 시음 이벤트도 적극 진행할 계획이다.

완주=호남취재본부 김한호 기자 stonepeak@asiae.co.kr