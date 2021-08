▶최정자씨 별세, 백성원(전 삼화수지 상무)·진원(KBS 심의위원)·영실(놀부보쌈 청주용암점 대표)씨 모친상 = 17일 오전 3시, 청주 참사랑병원 장례식장 백합실, 발인 19일 오전 7시, 장지 천안공원묘원. 043-298-9200

