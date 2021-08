화순서 코로나19 확진자 1명 발생…전남 2338번

[화순=아시아경제 호남취재본부 김지운 기자] 전남 화순군에서 주민 1명이 코로나19 확진자 확진 판정을 받았다.

17일 군에 따르면 전남 2338번(화순 100번)으로 분류된 확진자는 전날 의심 증상이 발현돼 진단 검사를 받고 확진됐다.

전남 2338번의 감염 경로는 확인되지 않았다.

군은 확진 통보 즉시 확진자의 거주지, 동선 관련 시설 등에 대한 방역 소독을 마치고 접촉자에 대한 긴급 진단 검사를 실시했으며 긴급 진단 검사 결과, 동거 가족 3명 등 밀접 접촉자 모두 음성 판정을 받았다.

군에서는 지난 13일 1명이 확진됐고 광복절 연휴인 14일 2명, 16일 1명 등 이달 들어 4명의 확진자가 발생했다.

군 관계자는 “수도권 거주 가족, 친인척의 고향 방문 자제를 강력하게 요청해 주시고 반드시 코로나19 진단 검사를 받은 후에 고향을 방문하도록 당부해 달라”며 “수도권과 타지역 방문을 자제하고 타지역과 위험 시설을 다녀온 군민은 증상 유무와 관계없이 반드시 진단 검사를 받아 달라”고 말했다.

화순=아시아경제 호남취재본부 김지운 기자 rosaria0704@asiae.co.kr