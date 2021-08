풀무원, '여름면' 7월 역대 최고 매출 기록…전년 대비 84.3% 증가

[아시아경제 이승진 기자] 풀무원식품은 냉면, 막국수 등 여름 생면 신제품들이 시장에서 좋은 반응을 얻으며 역대 최고 매출을 기록 중이라고 17일 밝혔다.

풀무원은 냉면, 막국수 등 여름면 제품 극성수기인 7월 매출이 지난해 대비 84.3% 증가하며 최고 실적을 기록했다. 기술혁신과 소비자 수요에 맞춰 선보인 다양한 제품이 인기를 얻은 가운데, 특히 올해 첫선을 보인 막국수가 기대 이상의 성과를 올린 덕분이라고 풀무원은 분석했다.

풀무원은 지난 5월 충청북도 음성군 대소면에 ‘최첨단 가정간편식(HMR) 생면공장’을 준공하고 최신식 설비와 국내 최고의 제면 노하우를 집약했다. 소비자들이 고품질의 면 요리를 가정에서도 간편하고 맛있게 즐길 수 있도록 국내 생면시장을 혁신하겠다는 포부를 내세웠다.

제품 라인업에도 변화를 줬다. 냉면 비중이 절대적이던 여름면 시장에 MZ세대(밀레니얼+Z세대)를 겨냥한 막국수 신제품 춘천식 메밀막국수, 들기름 메밀막국수 2종을 새롭게 선보였다. 막국수는 출시 후 5개월 누적 250만 봉지 판매를 달성했다.

냉면 제품도 다양화했다. 냉면 5종 평양냉면, 육향가득 고메밀 물냉면, 칼칼다대기 고메밀 비빔냉면, 동치미냉면, 함흥비빔냉면은 최신식 설비와 풀무원이 지난 30년간 쌓은 제면 기술이 만난 결과물로 소비자 선택의 폭을 늘렸다.

김현진 풀무원식품 냉장FRM CM은 “생면 공장을 새로 지어서 생산 라인을 증설하고 케파(capa·생산능력)를 늘렸는데도 폭발적으로 늘어난 수요를 물량이 따라가지 못할 정도다”라며 “풀무원은 생면 시장 전체를 성장시키고 소비자 만족도를 높여나가기 위해 계속 노력할 것”이라고 전했다.

