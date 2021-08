제주지역의 코로나19 확산세가 가라앉지 않고 있다.

제주도는 16일 오후 5시 기준 코로나19 확진자 36명(2143∼2178번)이 발생했다고 밝혔다.

집단 감염과 가족, 지인 간 일상 속 감염이 이어지면서 확진자가 빠르게 늘어나는 모양새다.

신규 확진자 36명 중 24명은 제주지역 확진자의 접촉자, 2명은 다른 지역 확진자의 접촉자다. 나머지 8명은 감염 경로를 확인하고 있다.

2155∼2158·2171·2173·2174번 등 7명은 '제주시 학원 2' 관련 확진자의 접촉자다. 나머지 1명(2175번)은 '제주시 지인모임 8' 관련 확진자의 접촉자로 조사됐다.

제주지역에서는 하루 평균 41명 이상의 확진자가 발생하고 있다. 최근 일주일간 코로나19 확진자 수는 289명이다.

