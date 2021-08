[아시아경제 이지은 기자] 문재인 대통령은 아이티에서 강진으로 대규모 인명 및 재산 피해가 발생한 것과 관련, 16일 아리엘 앙리 아이티 총리 앞으로 위로전을 보냈다.

청와대에 따르면 문 대통령은 위로전에서 지진으로 인해 피해를 입은 많은 아이티 국민에게 안타까운 마음을 전하고, "아이티 국민이 하나가 되어 조속한 수습과 복구가 이루어지길 기원한다"고 했다.

또 "대한민국 정부가 아이티의 긴급 구호를 위한 국제사회의 지원 노력에 동참할 것"이라고 덧붙였다.

이지은 기자 leezn@asiae.co.kr