농협은행, 60년 히스토리 홍보영상 공개

[아시아경제 성기호 기자] NH농협은행은 농협 창립 60주년을 기념해 '국민과 함께한 농협 60년 히스토리' 홍보영상을 공식 SNS에 공개했다고 16일 밝혔다.

이번 영상은 농협은행이 60년 역사 속에서 농업인 지원, IMF 극복 금모으기 운동, 2002 월드컵, 코로나19 소상공인 지원 등 대한민국의 발전과 함께 해오며 고객의 꿈과 희망을 응원해 온 스토리를 담았다. 디지털 금융 기반 새로운 서비스로 고객과 함께 만들어가는 100년 농협의 미래를 제시했다.

농협은행은 영상을 시청하고 응원 메시지를 댓글로 작성하면 추첨으로 360명에게 한국화훼농협 플라워박스, 드림캐처 만들기 세트 등을 제공하는 이벤트를 오는 29일까지 실시한다.

권준학 행장은 “농협은 지난 60년간 언제나 고객의 꿈과 희망을 응원하며 함께해왔다”며 “앞으로도 농업인·고객·국민과 함께 더 나은 대한민국을 위해 든든한 민족은행으로서 자리를 굳건히 하겠다”고 말했다.

성기호 기자 kihoyeyo@asiae.co.kr