'거리두기 무색'…휴가철 하늘길은 더 붐볐다

지난 한 달, 14개 공항 이용객 587만759명

[아시아경제 김진호 기자] 코로나19 4차 대유행에 따른 정부의 고강도 사회적 거리두기에도 불구하고 휴가철을 맞아 하늘길이 더 붐볐던 것으로 나타났다. 특히 비수도권을 중심으로 이용객이 많이 늘어났다.

14일 한국공항공사에 따르면 수도권에 거리두기 4단계가 적용된 지난달 12일부터 이달 11일까지 인천국제공항을 제외한 국내 14개 공항 여객 수는 587만759명으로 전년 동기(544만9509명)보다 7% 이상 늘어났다.

정부가 거리두기 4단계로 '이동 자제'를 당부했음에도 불구하고 여름 휴가철과 맞물려 비수도권 휴가지를 중심으로 이동 수요가 크게 늘어난 것이 원인으로 분석된다. 지난 한 달간 제주공항에는 231만496명이 몰렸고 김포공항에는 195만8307명, 김해공항에도 75만5171명이 다녀갔다.

중앙방역대책본부에 따르면 전날 0시 기준 코로나19 국내 발생 신규 확진자는 1913명, 국외 유입 사례는 77명이다. 방역 지침 강화에도 불구하고 사흘째 2000명 안팎으로 발생하는 추세다.

김진호 기자 rplkim@asiae.co.kr