[단독]SH 공사 사장 후보 이혜훈 전 의원 유력

13일 마감한 SH공사 사장 후보 이혜훈 전 의원과 한창섭 전 국토부 공공주택추진단장, 김우진 전 서울리츠사장, 김헌동 경실련 본부장 등 접수

단독[아시아경제 박종일 기자] 서울시 산하 서울주택도시공사(SH) 사장 후보로 3선 의원 출신 이혜훈 국민의힘 서울 동대문구 을 지역위원장(사진)이 유력해 보인다.

SH사장 추천위원회는 13일 오후 6시까지 차기 사장 후보자 접수 결과 이혜훈 전 의원(서초 갑 ·3선)과 한창섭 전 국토부 공공주택추진단장, 김우진 전 서울리츠사장, 김헌동 경실련 본부장 등이 접수한 것으로 알려졌다.

공사는 김현아 전 사장 후보가 서울시의회 SH사장 후보 청문회를 통해 주택 2채와 오피스텔 1, 상가 1실 등 모두 부동산 4건을 소유한 것으로 드러나면서 낙마하면서 2차 사장 후보자 추전을 받았다.

이날 접수된 후보구을 볼 때 이혜훈 전 의원이 유력해 보인다.

이 전 의원은 서울대 경제학과와 미국 UCLA 경제학박사학위를 가진 경제전문가로서 유승민 국민의힘 대선 예비 후보와 가까운 오세훈 시장시장 뜻이 반영된 것으로 전망된다.

SH사장추전위원회는 이들 후보를 대상으로 면접을 거쳐 1·2순위를 골라 서울시에 올리면 서울시의회 청문회를 거쳐 오세훈 시장이 임명하게 된다.

이 전 의원은 서울시의회 청문회도 무난히 통과할 것으로 보인다.

박종일 기자 dream@asiae.co.kr