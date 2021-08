[아시아경제 유현석 기자] 제주항공 제주항공 089590 | 코스피 증권정보 현재가 22,800 전일대비 100 등락률 -0.44% 거래량 110,776 전일가 22,900 2021.08.13 15:30 장마감 관련기사 제주항공 "기내식 카페서 승무원 유니폼 체험하세요"제주항공, 기내식 카페 여행맛 2호점 AK플라자 분당 오픈코로나19 확진자 급증에도 날아오른 항공주 close 은 운영자금 등을 조달하기 위해 2100억원 규모의 주주배정후 실권주 일반공모 유상증자를 결정했다고 13일 공시했다. 주당 발행가액은 1만8650원이다. 신주 1126만53주가 발행될 예정이다.

