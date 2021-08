백조씽크, 코리아빌드 참가…2021신제품 경험 기회

스테인리스 씽크볼, 스테인리스 주방소품까지 다채로운 볼거리

[아시아경제 김종화 기자] 스테인리스 씽크볼 전문 제조업체 ㈜백조씽크가 대한민국 대표 건축·인테리어·디자인 전문박람회 '코리아빌드'에 참가해 세련된 디자인과 기능성이 돋보이는 신제품들을 소개한다.

오는 15일(일)까지 서울 코엑스(COEX)에서 열리는 코리아빌드에서 백조씽크는 다양한 신제품들을 전시한다.

이번 전시의 대표제품은 조용한 씽크볼 브랜드 '콰이어트(Quiet)'의 레이어드 씽크볼(QLD850)이다. 프레스형 레이어드 씽크볼로, 소음 감소 기능은 기본, 심플한 디자인과 다양한 액세서리를 활용한 멀티기능을 갖췄다. 액세서리를 안정적으로 거치할 수 있도록 바닥면에서 90㎜의 높이에 디자인된 단턱은 주방의 품격을 유지시켜주기에 집콕 생활이 길어지는 요즘 시대에 매우 적합하다.

국내 최고급 퀄리티의 하이브리드 씽크볼 '깜:뽀르테(Calm:Forte)'의 레이어드 씽크볼(850L)도 확인할 수 있다. 콰이어트의 기능은 기본, 스크래치에 강한 이중 엠보처리된 특수 소재와 고니 클리어링 코팅까지 더한 제품으로 소음 감소와 위생까지 함께 고려한 제품이다.

유니크한 디자인의 더블 씽크볼(BD832)도 만나볼 수 있다. 백조씽크가 고안한 중형 배수구를 최초로 적용했다. 한국인들의 식습관을 고려해 적정한 사이즈의 배수구로 실용성을 강조했다. 과거의 레이온 씽크볼에 적용된 더블볼과 달리 현대적으로 재해석해 보다 고급스럽고 세련미가 돋보인다.

올해의 백조씽크 부스에는 스테인리스 전문소품몰 '루에나'의 주방용품들도 함께 전시된다. 스테인리스 배수구 커버와 덮개, 거름망 등 다양한 스테인리스 주방소품들을 함께 만나볼 수 있다. 특히 방문관람이 어려운 고객들을 위해 행사 시작일인 12일 네이버 라이브 방송을 통해 생생한 현장감을 전달하고 주방용품 할인혜택도 제공했다. 약 1시간 동안 5000명 이상의 조회수를 기록했다.

백조씽크 관계자는 "집콕생활이 길어지는 만큼 쾌적한 실내, 편리한 주방을 위해 개발한 신제품들을 선보이게 됐다"면서 "올해는 씽크볼 외에도 스테인리스 주방용품까지 다양한 제품들을 구비해 보다 풍성하게 구성한 전시인 만큼 소비자들의 많은 방문을 기대한다"고 말했다.

한편, 행사 주관사의 철저한 방역활동과 함께 백조씽크도 전시기간 동안 임직원과 고객의 건강과 안전을 위해 부스 곳곳에 손 소독제를 설치하고, 1일 2회 부스 내 자체소독을 실시하는 등 코로나19의 예방 및 확산 방지에 노력하고 있다.

김종화 기자 justin@asiae.co.kr