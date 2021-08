울산교육청, 비상학습 꾸러미 전 학교 보급

초등 1, 2학년 긴급 원격수업 전환 대비 자료

[아시아경제 영남취재본부 홍정환 기자] 울산시교육청이 2학기 긴급 원격수업 전환을 대비한 초등 1, 2학년용 ‘비상학습 꾸러미’ 4개월분을 관내 전 학교에 보급한다.

2학기에 초등 1, 2학년은 거리두기 3단계까지 ‘학교 밀집도’ 대상에서 제외되어 매일 등교가 가능하다. 그러나 학년에 확진자가 발생할 경우, 적게는 1일에서 길게는 14일까지 학급 또는 학년 단위의 부분 원격수업 전환이 이뤄질 수 있다.

이에 교육청은 학교가 원격수업을 준비할 시간을 확보할 수 있도록 즉시 인쇄해 사용 가능한 학습지 형태의 비상학습 꾸러미를 제작해 1학기에 이어 2학기에도 보급한다.

교육청 관계자는 “2학기 등교수업 확대 기조와 함께 부분적으로 이뤄질 수 있는 원격수업 역시 안정적으로 운영될 수 있도록 지속 지원하겠다”고 밝혔다.

