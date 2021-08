경동나비엔, 스타필드 하남점 내 일렉트로마트 재개장

[아시아경제 김종화 기자] 경동나비엔이 하남 스타필드 내 일렉트로마트에 위치한 체험형 매장을 리뉴얼했다. 경동나비엔은 소비자가 더욱 편리하게 제품을 확인하고 체험할 수 있도록 매장을 새롭게 단장해 운영하고, 이를 기념한 이벤트를 오는 25일까지 하남 스타필드와 이마트 은평점에 위치한 매장에서 동시에 진행한다고 밝혔다.

새롭게 문을 연 체험형 매장에서는 '나비엔 청정환기시스템 키친플러스'의 전체 시스템의 설치 모습을 매장 내에 구현해 더욱 많은 소비자들이 나비엔 청정환기시스템 키친플러스의 장점을 확인할 수 있다.

글로벌 시장에서 최고로 인정받고 있는 친환경 콘덴싱보일러와 숙면가전 시장을 선도하는 온수매트 등 인기 제품들도 더욱 손쉽게 확인할 수 있게 전시돼 있다. 이전 매장에 비해 더욱 넓어진 공간에 다양한 제품들을 전시하고, 소비자들이 각각의 제품의 특징을 확인할 수 있도록 매장을 재구성했다.

리뉴얼을 기념해 다양한 이벤트도 진행된다. 경동나비엔은 오는 25일까지 방문 고객 전원에게 사은품을 지급하며, 이 기간동안 매장에서 청정환기시스템과 콘덴싱보일러를 구입하는 고객에게는 할인 혜택도 제공한다. 특히 이벤트는 새롭게 단장한 하남 스타필드 내 매장뿐 아니라 이마트 은평점에 위치한 오프라인 매장에서도 동일하게 진행될 예정이다.

?구용서 경동나비엔 영업본부장은 "경동나비엔은 소비자에게 한 걸음 다가서기 위해 공식 쇼핑몰인 나비엔 하우스를 통한 표준 가격 제시와 AI 서비스 시행 등과 함께 오프라인 매장을 강화하는 등 다양하게 노력 중"이라면서 "앞으로도 고객의 삶에 함께하며 고객의 생활을 더욱 쾌적하게 만드는 데 도움을 드리고자 노력할 것"이라고 말했다.

김종화 기자 justin@asiae.co.kr