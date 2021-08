GS마이샵, 넥스트푸디콘 1기 제품 '맛있저염 도시락' 출시

[아시아경제 김유리 기자] GS리테일의 푸드 스타트업 육성 프로그램 '넥스트 푸디콘'을 통해 개발한 제품이 티커머스 채널에 진출한다.

GS리테일의 티커머스 채널인 GS마이샵은 오는 12일 오후 1시6분부터 잇마플의 '맛있저염 콜라겐쏙 다이어트 도시락'(9종·판매가 7만4900원)을 첫 출시한다.

이번에 선보이는 ''맛있저염 콜라겐쏙 다이어트 도시락'은 GS리테일의 '넥스트 푸디콘' 프로그램 육성 과정과 테스트 판매를 거친 후 최종 개발한 상품이다. 여름철 다이어트를 하면서도 비타민, 무기질, 콜라겐 등을 챙기고 싶은 고객 요구를 반영해 만들었다.

고객들이 영양균형 잡힌 도시락으로 건강하게 식단 조절을 할 수 있도록 총 9종의 도시락, 14팩을 2주차 프로그램으로 제안한다. '곤약현미야채 영양밥과 머스타드 스팀 닭가슴살' 등 도시락은 모두 350kcal 이하로 개발했으며 저분자 피쉬콜라겐을 345mg씩 첨가했다.

'맛있저염 콜라겐쏙 다이어트 도시락'을 개발한 잇마플은 신장질환 환자들을 위해 저염 도시락을 만들던 스타트업이다. 잇마플은 '넥스트 푸디콘' 1기로 참여해 일반 고객들을 위한 상품을 테스트하고 개발하기 시작했으며 이후 담당 MD와 논의를 거쳐 다이어트 수요를 반영한 신상품을 출시하게 됐다.

GS리테일 넥스트푸디콘을 담당한 박소정 매니저는 "넥스트 푸디콘 프로그램으로 육성한 스타트업의 제품이 방송 채널에 진출한 첫 대규모 유통 사례가 되어 더욱 뜻깊다"며 "까다로운 홈쇼핑 심의와 QA 과정을 거치면서 스타트업이 스케일업 하는 계기가 됐고, 고객들에게도 높은 품질 기준을 충족한 제품을 선보일 수 있게 됐다"고 말했다.

한편 '넥스트 푸디콘'은 코로나19 확산과 1인 가구, 맞벌이 부부 증가 등으로 큰 변화를 맞이한 식품 분야에서 GS리테일과 유망한 아이디어를 가진 스타트업이 함께 신상품을 개발하는 프로젝트다.

'푸디콘' 1기 과정에서는 총 5개 스타트업을 선정해 팀당 최대 2000만원 상당의 사업 지원금과 12주간 멘토링을 진행했으며 GS리테일 신사업 담당자 및 MD가 상품 기획부터 유통 등 전 과정을 지원했다. GS리테일 유통채널인 GS25, GS샵, GS프레시몰, GS더프레시 등에서 개발 상품을 판매할 수 있는 혜택도 제공된다.

