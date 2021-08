7월 가계·기업대출 증가폭 역대최대…"대출 증가세 둔화 어려워"

한국은행 '2021년 7월중 금융시장 동향'

[아시아경제 김은별 기자] 지난달 가계대출과 기업대출이 일제히 늘어나면서, 한국은행이 관련 수치를 집계하기 시작한 2004년 이후 역대 최대 7월 증가폭을 기록했다.

11일 한은이 발표한 '2021년 7월중 금융시장 동향'에 따르면, 7월 중 은행 가계대출은 9조7000억원 증가해 6월(6조3000억원)보다 증가액이 확대됐다. 매년 7월중 증감액을 비교한 결과, 한은이 관련 수치를 집계하기 시작한 2004년 이후 역대 최대폭 증가한 것으로 나타났다. 직전 7월 최대 증가폭은 지난해 7월(7조6000억원)이었는데, 이를 뛰어넘은 것이다.

주택담보대출은 주택매매 및 전세관련 자금수요가 늘고, 집단대출 취급도 지속되면서 7월 중 6조1000억원 늘었다. 지난 6월(5조1000억원) 대비 증가액이 1조원 가량 늘어난 것이다. 은행 전세자금대출 증감액도 지난 5월 2조3000억원, 6월 2조2000억원에서 7월에는 2조8000억원으로 늘어났다.

기타대출도 7월에 3조6000억원 늘어 6월(1조3000억원)대비 증가폭이 커졌다. 에스디바이오센서, 카카오뱅크, HK이노엔 등 공모주 청약관련 자금수요가 늘어난 영향이다.

박성진 한은 금융시장국 시장총괄팀 차장은 "은행권 가계대출은 주담대와 기타대출이 모두 전월대비 확대됐고 그 규모도 상당하다"며 "주담대는 매매와 관련된 개별대출 집단대출, 전세자금대출이 골고루 비슷한 규모로 상당폭 늘었고, 기타대출은 가계의 생활자금도 있지만 주로 공모주 관련 자금수요로 신용대출이 상당부분을 차지했다"고 설명했다.

7월 중 은행 기업대출 역시 11조3000억원 늘면서 증가규모가 상당폭 확대됐다. 지난 6월 기업대출 증가액은 5조1000억원이었는데 증가액이 6조원이나 늘어난 셈이다. 기업대출 증가폭도 7월 증가액 기준으로 통계 속보치 작성을 시작한 2009년 6월 이후 최대폭으로 늘었다.

대기업대출은 지난 6월엔 1조1000억원 감소했으나 7월엔 2조3000억원 늘었고, 중소기업대출 증가액은 6조1000억원에서 9조1000억원으로 확대됐다. 대기업의 경우 지난 6월 분기말에 대출을 갚았다가 다시 취급한 영향이 있었고, 중소기업들의 경우 은행 및 정책금융기관의 금융지원, 부가가치세 납부 관련 자금수요 등으로 대출 증가폭이 확대됐다. 중소기업대출과 개인사업자대출(4조2000억원) 증가폭도 7월 기준으로 가장 컸다.

박 차장은 "정부의 대출 총량관리 강도나 규제효과를 좀 더 지켜봐야겠지만 가계대출 증가세가 향후 크게 둔화되긴 어려울 것으로 보고 있다"고 덧붙였다. 또 기업대출에 대해서도 "7월에는 계절적인 요인들이 가장 중요하게 영향을 미쳤다"면서도 "7월12일부터 사회적 거리두기 4단계가 적용되는 등 대면서비스업을 중심으로 매출이 둔화하면서 앞으로 대출이 늘어나는 요인으로 작용할 것"이라고 전망했다.

김은별 기자 silverstar@asiae.co.kr