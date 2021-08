은성수, 금융협회장들과 조찬…개인 신용회복 방안 논의

[아시아경제 오현길 기자] 은성수 금융위원장은 11일 은행연합회, 여신금융협회, 생명보험협회, 손해보험협회, 저축은행중앙회 등 금융 업권별 협회장들과 비공개 조찬을 갖는다.

11일 금융권에 따르면 참석자들은 코로나19 사태 이후 일시적으로 대출을 연체했다가 갚은 채무자들을 대상으로 일종의 '신용 사면' 내용이 담긴 '개인 신용회복 지원' 방안을 논의할 것으로 알려졌다.

불가피하게 금융기관 대출을 연체했다가 갚은 사람들의 연체 이력을 금융기관들끼리 공유하지 않는 것이 핵심이다.

현행 시스템에서는 잠시라도 연체가 발생하면 금융기관 사이에 연체 기록이 일정 기간 공유되지만, 코로나19 등 경기 상황을 고려해 연체 기록을 사실상 남지 않도록 배려해 신용등급 하락 등을 막겠다는 취지다.

구체적 기준은 논의 중이며 일정 기간 내 연체·상환자에게 일괄적으로 신용 회복이 적용될 가능성이 거론된다. 현재 정부와 금융권은 특정 기간을 설정해 이 기간 안에 연체와 상환 이력을 살펴 대상자를 선별하는 방안을 검토하고 있다.

이런 개인 신용회복 지원 방안을 원활하게 실행에 옮기기 위해 오는 12일 금융 업권별 각 협회와 시스템을 담당할 신용정보원은 관련 '양해각서(MOU)'도 체결할 예정이다.

