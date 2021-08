[이사람]성장현 용산구청장 이태원 상권 살리기 적극 나선 이유?

용산구, 이태원 스타샵(star #shop) 모집...1차 접수 9월1일부터 9월10일까지... 이태원관광특구 내 예비창업자 10명 육성...임차료 지원 1200만원, 소상공인 융자지원 5000만원

[아시아경제 박종일 기자] 성장현 용산구청장이 이태원 상권 살리기에 적극 나서고 있다.

용산구는 상가 공실에 매력적인 가게를 유치, 이태원 상권을 활성화 시키기 위해 ‘이태원 스타샵(star #shop) 프로젝트’를 추진한다.

지원 대상은 예비창업자 총 20명이며, 9월1일부터 10일까지 우선 1차 지원 대상 10명을 모집한다. 창업자 당 12개월 동안 임차료 월 최대 100만원과 소상공인 융자금 최대 5000만원 대출을 지원한다. 또 선발된 예비창업자에게는 임대료 인하(예정)인 점포를 연계할 방침이다.

신청자격은 사업공고일(8월9일) 현재 사업자등록이 돼 있지 않은 자로, 접수기간은 9월1일부터 9월10일까지다.

2차 모집은 올 11월 말 진행한다.

합격자는 10월 중순 이후 개별 통보하며 창업 후 9월부터 매월 20일 이내 창업자 본인 계좌로 임차료가 지급 된다. 소상공인 융자금 대출은 서울신용보증재단에서 운영하는 필수 교육 이수 후 창업자의 신용도에 따라 신청 가능하다.

서울신용보증재단에서 운영하는 필수 교육은 ‘창업컨설팅’과 ‘소상공인교육’이며, 스타샵 창업자는 최종 선정일로부터 만 5개월 내 이태원관광특구에서 창업을 완료해야 한다.

공고일 현재 사업 중이거나, 재보증제한업종(귀금속 중개, 모피제품 도매, 일반·무도 유흥주점, 부동산업 등)을 운영 중이거나 창업하려는 자, 타 예비창업자 지원 사업을 수행중인 자 등은 지원 대상에서 제외된다.

구비서류는 이태원 스타샵 프로젝트 지원 신청서, 사업계획서, 개인 및 기업정보 수집·이용·제공 동의서, 사실증명원, 경력증명서, 신분증 사본 등이며 용산구청 일자리경제과(5층)로 방문 접수하면 된다.

구는 1차 서류심사에서 모집인원의 2배수를 선발, 2차 면접심사를 실시한다. 최종 심사결과에 따른 예비합격자를 지정, 1개월 이내 결원 발생 시 별도 추가 선발 절차 없이 순위에 따라 대체 선발 할 예정이다.

평가항목은 창업자 역량, 창업 실현 가능성, 창업 준비 노력도 등이며 2018년1월1일 이후 이태원관광특구 내에서 폐업한 자에 대해서는 우대할 예정이다.

성장현 용산구청장은 “이태원 스타샵 프로젝트는 상권 회복의 돌파구를 마련할 마중물 사업이 될 것”이라며 “재능 있는 예비창업자와 이태원관광특구 내 임대인들의 많은 관심 바란다”고 전했다.

박종일 기자 dream@asiae.co.kr