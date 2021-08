나주서 코로나19 확진자 3명 발생…130~132번

[나주=아시아경제 호남취재본부 김육봉 기자] 전남 나주에서 코로나19 확진자 3명이 발생했다.

10일 나주시 방역당국에 따르면 전날 나주시 보건소, 빛가람동 선별진료소에서 검사를 받은 주민 3명이 이날 오전 양성 판정을 받았다.

확진자들은 영산포, 남평, 빛가람동 지역 거주자로 130~132번으로 분류됐다.

지역 130번은 베트남 국적 외국인으로 지난 7일 친척관계인 충남5448번 확진자와 접촉했다.

이후 밀접 접촉자로 분류돼 자가격리 중 가족 3명과 전날 검사를 실시했으며 양성 판정을 받고 목포 의료원으로 이송됐다.

130번을 제외한 가족 3명은 음성 판정을 받고 자가격리 중이다.

131번은 지난 1일 광주3436번의 광주 소재 식당 동선이 겹쳐 지난 4일 첫 검사 시에는 음성 판정을 받았다.

지난 6일 근육통·오한 등의 증세가 나타나 빛가람동 병원, 약국 등을 다녀갔으며 전날 선별진료소에서 검사를 받았다.

131번도 목포 의료원으로 이송됐으며 GPS, 카드 내역 조회 등 추가 동선, 접촉자 분류를 위한 방역당국의 역학조사가 진행 중이다.

감염경로가 불분명한 132번은 지난 7일 발열·근육통 등 증세 이후 전날 보건소 선별진료소에서 검사를 받았다.

132번은 나주생활치료센터로 이송됐으며 가족 2명은 검사 이후 자가격리 조치됐다.

나주=아시아경제 호남취재본부 김육봉 기자 bong2910@asiae.co.kr