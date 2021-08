거창 항노화 힐링랜드, 지쳐있는 일상에서 벗어나 숲속에서 힐링하세요!

코로나19로 산림 맞춤형 프로그램 운영



[아시아경제 영남 취재본부 최순경 기자] 경남 거창군은 지난 27일 ‘경상남도 사회적 거리두기 3단계 격상 행정 명령’이 내려짐에 따라 거창 항노화 힐링랜드 산림프로그램을 다양한 방식으로 전환 운영한다.

거창 항노화 힐링랜드는 유아부터 장년층까지의 연령과 계절별로 맞춤형 숲 해설과 산림치유 프로그램을 갖추고 있다.

군은 신종 코로나바이러스감염증(코로나19)으로 접촉을 최소화하는 시기에 가족 단위로 체험 가능한 ‘비대면 프로그램’부터 방문이 어려운 군민을 위해 유치원이나 학교 등을 직접 찾아가 관련 도구 등을 활용하는 ‘찾아가는 숲 프로그램’도 병행해 운영한다.

숲 해설사 1명, 산림치유지도사 2명이 배치돼 운영하는 산림프로그램은 코로나19로 인해 일상생활에 지친 군민들이 숲속에서 휴식하며 스트레스를 해소하는 데 도움이 될 수 있도록 운영할 계획이다.

또한 코로나19 확산 방지를 위해 사회적 거리두기 방역 수칙을 철저히 준수하기 때문에 안전한 참여가 가능하다.

구인모 거창군수는“코로나19 장기화로 인한 우울감을 산림을 통해 해소할 수 있도록 다양한 프로그램을 개발하고 운영할 계획이다”며 “이번 프로그램을 통해 안전하게 자연을 보고 느끼면서 지친 몸과 마음을 위로받을 수 있길 바란다”고 말했다.

