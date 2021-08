이낙연 측 "이재용 가석방 결정 존중, 국민에게 진 빚 갚아야"

[아시아경제 오주연 기자] 어민주당 대선주자인 이낙연 전 대표 측이 법무부의 이재용 삼성전자 부회장 가석방 결정을 존중한다고 밝혔다.

10일 이 전 대표 선거캠프에서 수석대변인을 맡고 있는 오영훈 의원은 논평을 내고 "가석방심사위원회의 결정을 존중한다"며 "위원들이 합당한 절차에 따라 종합적으로 판단해 결정했을 것이라고 생각한다"고 말했다.

그러면서 "이 부회장은 많은 국민들께서 가석방을 위해 애써주신 점을 기억해야 한다"고 강조했다.

오 의원은 "최근 실시한 한 여론조사 결과에 따르면, 이 부회장 광복절 가석방에 대해 국민의 70%가 찬성한다고 응답했다"고 설명했다.

그는 "이 부회장은 박근혜-최순실 국정농단 공모 혐의가 인정됐고 여전히 경영권 부정 승계 의혹과 프로포폴 불법 투약 의혹 등으로 별도의 재판을 받고 있어 다시 수감될 가능성도 남아 있다"며 "그럼에도 불구하고 다수의 국민들께서 가석방에 찬성하신 것은 코로나19 장기화로 인한 국가 경제 상황에 대한 염려가 큰 탓으로 보인다"고 해석했다.

이어 "이 부회장은 이 점을 반드시 명심해서 코로나19 위기 극복과 선진국 도약에 기여해서 국민께 진 빚을 갚아주길 바란다"고 덧붙였다.

