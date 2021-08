롯데손보, 상반기 순익 768억…전년비 21.2%↑

[아시아경제 오현길 기자] 롯데손해보험 롯데손해보험 000400 | 코스피 증권정보 현재가 1,860 전일대비 25 등락률 -1.33% 거래량 92,454 전일가 1,885 2021.08.10 09:38 장중(20분지연) 관련기사 사람 떠나는 보험사…임직원 1년새 1145명 줄어(종합)롯데손보, 이사회 내 ESG위원회 신설회계제도 6개월 뒤 달라지는데…보험사 재무관리 잇딴 지적 close 은 2분기 당기순이익이 139억원으로 전년 동기 대비 43.5% 감소했다고 10일 공시했다. 매출액은 전년 동기 대비 3.4% 늘어난 5781억원을 기록했지만 영업이익은 45.0% 줄어든 192억원에 그쳤다.

상반기 기준으로 매출은 3.5% 증가한 1조1482억원, 당기순이익은 21.2% 늘어난 768억원을 기록했다.

롯데손보는 상품 포트폴리오의 지속적 건전화 작업과 장기보장성보험 성장으로, 전체 원수보험료 매출이 증가했다고 설명했다.

장기보장성보험 매출은 2019년 상반기 6200억원, 2020년 상반기 7146억원, 올 상반기 8448억원을 기록하면서 연평균 10%대 성장을 유지했다.

또 2019년 상반기 91.6%에 달했던 전체 손해율도 지난해 상반기에는 87.8%, 올 상반기에는 87.1%까지 감소했다. 최근 롯데손보는 신내재가치(EV) 평가 체계를 도입, 위험관리를 강화하고 보험리스크에 대한 대응 역량을 강화해왔다.

지급여력(RBC)비율은 대주주 변경 이후 최대주주 빅튜라의 유상증자 참여 등으로 2분기 194.2%를 기록했다. 오는 19일 상장 예정인 롯데렌탈 구주 매각 효과로 3분기 RBC비율은 약 4.7%포인트 개선될 전망이다.

롯데손보 관계자는 "대주주 변경 이후 보험업 본연의 경쟁력을 강화해 온 결과 올해 상반기 매출과 RBC비율이 지난해보다 증가했다"며 "안정적 경영성과를 바탕으로 철저히 내재가치를 중심에 둔 책임경영을 이어가 초우량 보험사로 거듭나겠다"고 말했다.

