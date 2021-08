"더 다양해졌다" Z플립3·폴드3 케이스 렌더링 또 유출

[아시아경제 조슬기나 기자] 삼성전자의 하반기 갤럭시 언팩을 앞두고 신형 폴더블 스마트폰의 케이스 디자인과 색상 등이 추가로 유출됐다. 더 많은 색상과 다양해진 디자인을 통해 삼성전자의 고심이 확인할 수 있다는 평가가 나온다.

IT전문매체 폰아레나, 샘모바일 등은 9일(현지시간) 윈퓨처를 인용해 삼성전자가 조만간 출시할 '갤럭시 Z플립3', '갤럭시 Z폴드3'의 케이스 렌더링 이미지를 고화상도로 공개했다.

클램셸(조개 껍데기) 방식인 Z플립3의 케이스 디자인은 크게 3가지로 확인된다. 먼저 일반적인 투 피스 보호케이스로 블랙, 그린 등 3가지 색상이다. 또 다른 투 피스 케이스는 힌지에 나일론 스트랩을 달아 금속링을 연결시켰다. 금속링은 키체인에 부착가능할 만큼 충분히 크다고 샘모바일은 전했다. 블루, 그린, 올리브, 레드, 바이올렛 등 5가지 색상이다.

마지막으로 Z플립3의 '플립(Flip)'이 스트랩에 크게 적힌 디자인도 나왔다. 흰색 실리콘 케이스에 연두색 패브릭, 군청색 케이스에 주황색 패브릭의 두 가지 옵션이다.

책처럼 옆으로 폈다 닫는 Z폴드3의 경우 크게 두 종류의 디자인이다. 기본 디자인은 블랙, 브라운, 그린, 화이트, 네이비블루 등 최소 5가지 색상 옵션으로 제공된다. 또 다른 디자인은 S펜 홀더가 경첩에 장착돼있다. 이는 단일 블랙 옵션으로 나올 것으로 예상되고 있다.

샘모바일은 "Z플립3, Z폴드3의 케이스를 두고 삼성이 더 많은 고민을 한 것 같다"며 "유출된 케이스 렌더링은 대담한 새 디자인을 보여준다"고 전했다.

한편 삼성전자는 한국시간으로 11일 오후 11시 갤럭시 언팩을 열고 Z플립3, Z폴드3 등 신형 폴더블 스마트폰과 무선이어폰, 스마트시계 등을 공개할 예정이다.

조슬기나 기자 seul@asiae.co.kr