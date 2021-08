장석웅 전남교육감 “수능 D-100 수험생 파이팅”

[아시아경제 호남취재본부 이준경 기자] 장석웅 전남교육감이 9일 2022학년도 대입 수능시험 D-100일을 맞아 전남의 수험생들을 향해 격려 메시지를 전했다.

장석웅 교육감은 이날 영상 메시지를 통해 “2015 교육과정 개편에 따라 치러지는 수능시험이 100일 앞으로 다가왔다”며 “무더위와 코로나 속에서도 힘든 시간을 잘 이겨내고 있는 수험생 여러분에게 아낌없는 응원의 박수를 보낸다”고 말했다.

이어 “최근 도쿄올림픽 양궁에서 2관왕을 차지한 김제덕 선수의 포효하는 모습에 가슴이 뭉클했다”며 “수능 100일을 앞둔 여러분에게 김제덕 선수의 힘찬 파이팅의 기운을 전하고 싶다”고 강조했다.

장 교육감은 김제덕 선수가 올림픽 경기 중 포효하는 영상을 배경으로 “전남교육 파이팅! 전남 고3 수험생 파이팅!”을 외치며, 수험생들을 독려했다.

그러면서“기도하는 마음으로 보살펴주고 계시는 학부모님, 헌신과 열정으로 지도해주시는 선생님들께도 존경과 감사의 마음을 전한다”며 “남은 기간에도 사랑과 열정을 기대한다”고 덧붙였다.

2022학년도 대입 수능 시험은 코로나19 상황에도 애초 예정대로 오는 11월 18일 치러진다.

