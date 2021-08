원희룡 '국가찬스' 교육 공약…"등록금·직업교육·창업에 2000만원"

18세 이상 청년에게 10년간 2000만원 한도 교육비

기초학력 국가 책임

"AI 가정교사 도입해 사교육비 부담 경감"

[아시아경제 나주석 기자] 국민의힘 대선주자인 원희룡 전 제주도지사가 청년에게 2000만 원 한도의 청년교육카드를 제공하겠다는 공약을 발표했다.

원 전 지사는 9일 국회 소통관에서 기자회견을 열고 "만 18세가 되는 모든 청년에게 1인당 2000만원, 10년 동안 사용할 수 있는 카드를 제공하겠다"면서 "청년교육카드는 대학 교육을 원하면 등록금으로, 직업준비교육을 원하면 교육훈련비로, 창업이나 창직을 원하면 준비금으로 사용할 수 있다"고 설명했다. 그는 "단순히 현금을 살포하는 것과 달리 미래를 준비하기 위한 ‘교육 투자’라면서 "대학 진학자든 취업 준비자든 모든 청년에게 자기 미래를 선택할 수 있도록 공정한 기회를 보장한다"고 덧붙였다.

이외에도 원 전 지사는 학생의 기초학력을 국가가 책임지고 진단·처방하는 방안과 세계 최고 수준의 인공지능(AI) 교육강국을 만들겠다는 비전도 제시했다. 그는 "제주도에서 이미 실행한 것처럼 단계적으로 AI 가정교사를 도입해나가겠다"면서 "각 학생에 대한 수준별 교육이 가능하고 학부모의 사교육비 부담도 크게 덜어드릴 수 있다"고 했다. 원 전 지사 측은 이번 공약과 관련해 "어떤 지역·학교에 다니든 국가가 양질의 교육을 보장해 모든 학생이 자신의 꿈을 실현할 수 있도록 ‘국가찬스’를 지원하자는 것"이라고 의미 부여했다.

한편 원 전 지사는 이날 한 라디오 인터뷰에 나와 "새로운 대통령은 대한민국이 직면한 양극화, 코로나19 등 온갖 사회 문제들을 해결해 나가야 한다"며 "이제는 누가 문재인 정부와 처절하게 싸웠느냐는 질문에서, 누가 문재인 정부보다 더 국가를 잘 운영하고 미래를 만들어 나갈 수 있느냐로 평가받아야 한다"고 강조했다.

