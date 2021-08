[아시아경제 임춘한 기자] 코로나19 여파로 계속되는 ‘집콕’ 트렌드로 올해도 로봇청소기가 꾸준한 인기를 얻고 있다.

9일 전자랜드에 따르면 올해 1월1일부터 7월31일까지의 로봇청소기 판매량은 전년동기대비 102% 증가했다. 지난해 같은 기간 로봇청소기 판매량은 2019년 대비 45% 증가했다.

로봇청소기의 인기는 집콕 트렌드가 뉴노멀로 자리 잡으면서 조금이라도 가사노동을 줄이려는 소비자들의 수요가 반영된 것으로 분석된다.

전자랜드 관계자는 “코로나19는 위생을 관리해주는 동시에 편리한 제품이 잘 팔린다는 새로운 트렌드를 만들었다”며 “앞으로 위생 가전 시장은 점점 확대될 것으로 예상한다”고 말했다.

