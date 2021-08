“문재인, 월성1호기 억지로 폐쇄” 최재형 전 감사원장, 경주서 현 정부 ‘탈원전’ 직격

[아시아경제 영남취재본부 김용우 기자] 국민의힘 대권주자인 최재형 전 감사원장이 “대통령 한마디에 억지로 폐쇄한 것이 감사에서 밝혀졌다”며 월성1호기 조기 폐쇄 책임과 관련해 문재인 대통령을 겨냥했다.

최 전 원장은 “검찰의 기소로 산자부 전 장관과 한수원 사장이 법적 책임을 지는 상황으로 이어진 만큼 대통령은 책임 있는 말씀을 하셔야 한다”고 직격했다.

현 정권의 ‘탈원전 정책’을 강도 높게 비판하며 월성원전 1호기 조기 폐쇄와 관련한 대통령 입장 표명을 요구한 것이다.

최 전 감사원장은 7일 월성원전이 있는 경북 경주와 포항을 잇달아 방문했다. 전날 대구와 구미를 방문한 데 이어 이날 TK행보를 이어갔다.

최 전 원장은 감사원장 재직 당시 월성1호기 조기 폐쇄 결정의 근거가 된 한수원의 경제성 평가에 대해 문제가 있다는 내용의 감사 결과를 발표하면서 문재인 정권에 돌아갈 수 없는 강을 건넜다.

검찰은 감사원 감사 결과를 바탕으로 백운규 전 산업자원부 장관 등을 기소했다.

최 전 원장은 이날 월성1호기 조기 폐쇄 과정에서 경제성 조작 의혹에 대한 취재진의 질문에 “검찰 기소로 산자부 전 장관과 한수원 사장이 법적 책임을 지는 상황으로 이어진 만큼 대통령은 책임 있는 말씀을 하셔야 한다”고 말했다.

월성원전 인근 주민과의 간담회에서는 “월성 1호기가 언제 폐쇄되느냐는 대통령의 한마디에 무리한 절차가 진행됐다는 사실이 감사원 감사 결과에 잘 나와 있다”며 “월성1호기 조기 폐쇄는 무리하게 이뤄졌고 경제성 평가와 여러 수치를 조작해 억지로 폐쇄하는 과정이 다 밝혀졌다”고 문재인 대통령을 향해 직격탄을 날렸다.

그는 “원자력은 우리나라의 매우 중요한 에너지원일 뿐만 아니라 세계 최고의 기술력을 가진 미래의 먹거리”라며 “정부의 무리한 탈원전 정책으로 우리 원전 산업의 30%가량이 붕괴했다”고 주장했다.

이날 최 전 원장은 경주 중앙시장과 포항 죽도시장 등을 찾아 “문재인 정권의 폭정을 막기 위해 정권교체가 꼭 필요하다”며 “더 좋은 나라, 사랑하는 나라를 만들기 위해서 저를 지지해 달라”고 호소했다.

